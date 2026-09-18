Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach

Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,46 Prozent im Minus bei 5 338,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 5 368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5 362,67 Punkten am Vortag.

Bei 5 368,11 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 334,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,145 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 5 471,06 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 5 342,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 594,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,69 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,89 Prozent auf 81,02 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 364,20 CHF), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 023,80 EUR), BAT (+ 0,69 Prozent auf 42,13 GBP) und UBS (+ 0,69 Prozent auf 42,18 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Nestlé (-2,27 Prozent auf 76,55 CHF), Allianz (-1,68 Prozent auf 443,50 EUR), Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR) und SAP SE (-1,53 Prozent auf 185,12 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 766 487 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 538,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat mit 6,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at