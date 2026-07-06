RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Kursverlauf 06.07.2026 15:58:37

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

Der STOXX 50 verliert derzeit an Boden.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent leichter bei 5 440,25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,147 Prozent leichter bei 5 471,48 Punkten in den Handel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 437,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 489,89 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 464,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,75 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), RELX (+ 1,67 Prozent auf 23,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,34 Prozent auf 87,86 GBP), UBS (+ 1,24 Prozent auf 41,70 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,85 Prozent auf 330,90 CHF), AstraZeneca (-2,78 Prozent auf 140,54 GBP), Novartis (-1,83 Prozent auf 125,58 CHF), Siemens (-1,57 Prozent auf 279,65 EUR) und Richemont (-1,55 Prozent auf 181,35 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 992 945 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 629,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 618,80 -0,39% ASML NV
AstraZeneca PLC 164,25 -2,93% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 5,46 0,07% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,37 0,83% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,24 1,18% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,60 2,02% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,39 -0,76% National Grid plc
Novartis AG 135,64 -2,11% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,92 1,23% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 129,60 3,22% Rheinmetall AG
Richemont 197,70 -1,15% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 359,08 -2,90% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens AG 280,95 -0,78% Siemens AG
UBS 45,48 2,00% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 448,51 -0,57%

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