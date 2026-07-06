RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Kursverlauf
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06.07.2026 15:58:37
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone
Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent leichter bei 5 440,25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,147 Prozent leichter bei 5 471,48 Punkten in den Handel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 437,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 489,89 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 464,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,75 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), RELX (+ 1,67 Prozent auf 23,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,34 Prozent auf 87,86 GBP), UBS (+ 1,24 Prozent auf 41,70 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,85 Prozent auf 330,90 CHF), AstraZeneca (-2,78 Prozent auf 140,54 GBP), Novartis (-1,83 Prozent auf 125,58 CHF), Siemens (-1,57 Prozent auf 279,65 EUR) und Richemont (-1,55 Prozent auf 181,35 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 992 945 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 629,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|01.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|AstraZeneca Outperform
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|01.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
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|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
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|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 618,80
|-0,39%
|AstraZeneca PLC
|164,25
|-2,93%
|BP plc (British Petrol)
|5,46
|0,07%
|Deutsche Telekom AG
|25,37
|0,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,24
|1,18%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,60
|2,02%
|National Grid plc
|14,39
|-0,76%
|Novartis AG
|135,64
|-2,11%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,92
|1,23%
|Rheinmetall AG
|1 129,60
|3,22%
|Richemont
|197,70
|-1,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|359,08
|-2,90%
|Siemens AG
|280,95
|-0,78%
|UBS
|45,48
|2,00%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 448,51
|-0,57%
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