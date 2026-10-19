Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Bewegung
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19.10.2026 09:28:34
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 5 374,13 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,233 Prozent auf 5 391,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 391,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 374,13 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 741,85 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,41 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 0,86 Prozent auf 29,39 GBP), BP (+ 0,85 Prozent auf 6,19 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,56 Prozent auf 39,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,55 Prozent auf 88,16 GBP) und SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 199,72 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 1 063,80 EUR), Airbus SE (-2,02 Prozent auf 194,90 EUR), Barclays (-1,83 Prozent auf 4,25 GBP), UBS (-1,24 Prozent auf 39,14 CHF) und HSBC (-1,19 Prozent auf 14,11 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 606 225 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 569,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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