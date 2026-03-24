Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|STOXX-Handel im Blick
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24.03.2026 15:59:01
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus
Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 812,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 4 826,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 818,60 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 847,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 780,35 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 5 255,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 892,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 668,06 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,93 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 3,21 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,52 Prozent auf 34,39 GBP), Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 76,47 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 32,08 EUR) und National Grid (+ 1,49 Prozent auf 12,29 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-4,30 Prozent auf 147,24 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,04 EUR), UniCredit (-1,95 Prozent auf 61,00 EUR), Rolls-Royce (-1,78 Prozent auf 11,62 GBP) und Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 458,00 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17 035 549 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 453,020 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,10 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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