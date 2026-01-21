Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,09 Prozent im Minus bei 5 023,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 5 026,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 027,87 Punkten am Vortag.

Bei 5 026,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 017,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 4 883,02 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Wert von 4 792,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 482,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,33 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3,02 Prozent auf 65,04 GBP), Diageo (+ 1,90 Prozent auf 16,62 GBP), Richemont (+ 1,41 Prozent auf 158,25 CHF), BP (+ 0,63 Prozent auf 4,40 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,37 Prozent auf 5,75 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1,58 Prozent auf 88,38 GBP), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), AstraZeneca (-0,91 Prozent auf 133,96 GBP), RELX (-0,86 Prozent auf 29,83 GBP) und Rolls-Royce (-0,86 Prozent auf 12,70 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 892 053 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 434,268 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

