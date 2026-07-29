Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5 429,15 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,137 Prozent leichter bei 5 431,78 Punkten, nach 5 439,22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 411,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 460,62 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,088 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 360,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 992,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 515,85 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,52 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,74 Prozent auf 1 160,00 EUR), BP (+ 3,12 Prozent auf 5,42 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,38 Prozent auf 33,12 GBP), Rio Tinto (+ 1,81 Prozent auf 69,89 GBP) und BAT (+ 1,71 Prozent auf 47,49 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), National Grid (-2,05 Prozent auf 11,93 GBP), Rolls-Royce (-1,73 Prozent auf 13,95 GBP), GSK (-1,50 Prozent auf 19,99 GBP) und UniCredit (-1,28 Prozent auf 80,69 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 11 898 403 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 551,071 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at