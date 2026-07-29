Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Marktbericht
|
29.07.2026 15:58:32
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot
Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5 429,15 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,137 Prozent leichter bei 5 431,78 Punkten, nach 5 439,22 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 411,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 460,62 Punkten lag.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,088 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 360,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 992,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 515,85 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,52 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,74 Prozent auf 1 160,00 EUR), BP (+ 3,12 Prozent auf 5,42 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,38 Prozent auf 33,12 GBP), Rio Tinto (+ 1,81 Prozent auf 69,89 GBP) und BAT (+ 1,71 Prozent auf 47,49 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), National Grid (-2,05 Prozent auf 11,93 GBP), Rolls-Royce (-1,73 Prozent auf 13,95 GBP), GSK (-1,50 Prozent auf 19,99 GBP) und UniCredit (-1,28 Prozent auf 80,69 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 11 898 403 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 551,071 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)