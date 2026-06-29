Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Am Montagmittag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,18 Prozent auf 5 332,96 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 5 344,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 342,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 350,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 332,11 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 190,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 807,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 4 472,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,58 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 386,16 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 136,22 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,59 Prozent auf 29,15 GBP), BP (+ 0,52 Prozent auf 4,72 GBP), Siemens (+ 0,32 Prozent auf 268,35 EUR) und Allianz (+ 0,29 Prozent auf 409,10 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BAT (-2,02 Prozent auf 46,55 GBP), Unilever (-1,29 Prozent auf 45,41 GBP), Airbus SE (-1,14 Prozent auf 189,74 EUR), Novartis (-0,90 Prozent auf 125,14 CHF) und Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 26,05 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 583 334 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at