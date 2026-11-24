Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 5 264,62 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 255,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 294,78 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4 702,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,20 Prozent aufwärts. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 1,40 Prozent auf 29,74 GBP), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Unilever (+ 0,98 Prozent auf 49,09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,95 Prozent auf 98,20 GBP) und Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-3,05 Prozent auf 55,90 GBP), Siemens Energy (-2,70 Prozent auf 123,04 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,74 EUR), Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 67,26 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 971 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 450,168 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at