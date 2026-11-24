Stoxx Europe 50
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|STOXX 50 im Blick
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24.11.2026 12:26:32
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 5 264,62 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 255,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 294,78 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4 702,84 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,20 Prozent aufwärts. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 1,40 Prozent auf 29,74 GBP), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Unilever (+ 0,98 Prozent auf 49,09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,95 Prozent auf 98,20 GBP) und Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-3,05 Prozent auf 55,90 GBP), Siemens Energy (-2,70 Prozent auf 123,04 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,74 EUR), Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 67,26 CHF).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 971 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 450,168 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,94
|-1,99%
|ASML NV
|1 233,20
|-2,14%
|Barclays plc
|4,82
|-1,79%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|-0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,71
|-2,56%
|London Stock Exchange (LSE)
|117,30
|1,30%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,24
|0,83%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|1,36%
|Rheinmetall AG
|730,70
|0,52%
|Rio Tinto plc
|66,62
|-3,88%
|Siemens AG
|260,00
|-1,78%
|Siemens Energy AG
|122,04
|-3,95%
|Unilever PLC
|58,62
|0,31%
Indizes in diesem Artikel
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|5 256,01
|-0,57%
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