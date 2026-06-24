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STOXX 50 aktuell 24.06.2026 15:59:00

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwoch legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 5 320,00 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 327,14 Zählern und damit 0,055 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 324,23 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 340,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 315,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,174 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 5 197,99 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Wert von 4 842,01 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 24.06.2025, mit 4 474,73 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,32 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 3,22 Prozent auf 184,10 CHF), Roche (+ 2,98 Prozent auf 334,90 CHF), AstraZeneca (+ 2,91 Prozent auf 139,86 GBP), Nestlé (+ 2,51 Prozent auf 82,23 CHF) und Unilever (+ 1,83 Prozent auf 45,35 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-18,40 Prozent auf 951,90 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 157,26 EUR), BP (-3,08 Prozent auf 4,83 GBP), Rio Tinto (-2,38 Prozent auf 70,91 GBP) und Siemens (-2,22 Prozent auf 266,20 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 806 650 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 638,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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AstraZeneca PLC 162,85 1,05% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 5,55 -0,04% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,00 -0,88% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,62 0,76% National Grid plc
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Rheinmetall AG 945,90 0,03% Rheinmetall AG
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Rio Tinto plc 83,18 0,85% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,13 1,03% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens AG 272,70 0,91% Siemens AG
Siemens Energy AG 163,98 3,44% Siemens Energy AG
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