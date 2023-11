Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der STOXX 50 notiert am Freitag im negativen Bereich.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,96 Prozent tiefer bei 3 869,57 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 3 901,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 907,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 866,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 901,33 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,179 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 949,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 013,83 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Wert von 3 676,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 4,99 Prozent zu. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,34 Prozent auf 4,77 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,31 Prozent auf 39,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 370,60 EUR), RELX (+ 0,02 Prozent auf 29,57 GBP) und Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 21,51 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-13,96 Prozent auf 27,92 GBP), Richemont (-5,95 Prozent auf 105,85 CHF), Bayer (-3,03 Prozent auf 40,54 EUR), AstraZeneca (-2,61 Prozent auf 101,64 GBP) und BAT (-2,03 Prozent auf 24,82 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6 274 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 375,227 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at