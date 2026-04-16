BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX 50-Kursverlauf
|
16.04.2026 17:58:50
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone
Letztendlich schloss der STOXX 50 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 5 094,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 090,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 127,97 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,088 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 4 243,31 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 3,90 Prozent auf 5,84 GBP), SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 95,10 GBP), RELX (+ 2,43 Prozent auf 27,00 GBP) und Novo Nordisk (+ 2,12 Prozent auf 257,20 DKK). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-2,84 Prozent auf 12,50 GBP), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 166,94 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 497,20 EUR), BAT (-1,12 Prozent auf 41,52 GBP) und Roche (-1,10 Prozent auf 313,50 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 976 375 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 494,954 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 197,00
|-4,65%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,82
|-0,77%
|BNP Paribas S.A.
|90,18
|-1,56%
|BP plc (British Petrol)
|6,71
|3,42%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|-0,66%
|London Stock Exchange (LSE)
|109,75
|1,34%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,15
|0,38%
|Novo Nordisk
|34,69
|0,74%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,92
|2,05%
|Rheinmetall AG
|1 498,60
|-1,23%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,00
|-1,17%
|Rolls-Royce Plc
|14,55
|-2,18%
|SAP SE
|150,42
|2,37%
|Siemens Energy AG
|166,20
|-2,25%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 095,81
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.