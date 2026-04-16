WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
STOXX 50-Kursverlauf 16.04.2026 17:58:50

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Der STOXX 50 beendete den Handelstag stabil.

Letztendlich schloss der STOXX 50 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 5 094,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 090,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 127,97 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,088 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 4 243,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 3,90 Prozent auf 5,84 GBP), SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 95,10 GBP), RELX (+ 2,43 Prozent auf 27,00 GBP) und Novo Nordisk (+ 2,12 Prozent auf 257,20 DKK). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-2,84 Prozent auf 12,50 GBP), Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 166,94 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 497,20 EUR), BAT (-1,12 Prozent auf 41,52 GBP) und Roche (-1,10 Prozent auf 313,50 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 976 375 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 494,954 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
ASML NV 1 197,00 -4,65% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 47,82 -0,77% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 90,18 -1,56% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,71 3,42% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 109,75 1,34% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 85,15 0,38% Nestlé SA (Nestle)
Novo Nordisk 34,69 0,74% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,92 2,05% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 498,60 -1,23% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 14,55 -2,18% Rolls-Royce Plc
SAP SE 150,42 2,37% SAP SE
Siemens Energy AG 166,20 -2,25% Siemens Energy AG

STOXX 50 5 095,81 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

