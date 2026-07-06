AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 im Blick
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06.07.2026 17:58:47
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,48 Prozent tiefer bei 5 453,48 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,147 Prozent leichter bei 5 471,48 Punkten in den Handel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 489,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 435,52 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 189,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 967,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 4 464,80 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), RELX (+ 2,53 Prozent auf 23,93 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,10 Prozent auf 88,52 GBP), UBS (+ 1,72 Prozent auf 41,90 CHF) und Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,58 Prozent auf 331,80 CHF), AstraZeneca (-2,46 Prozent auf 141,00 GBP), Novartis (-2,20 Prozent auf 125,10 CHF), Novo Nordisk (-1,77 Prozent auf 321,10 DKK) und Enel (-1,65 Prozent auf 10,10 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 23 606 936 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 629,927 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,75
|1,41%
|ASML NV
|1 617,80
|-0,46%
|AstraZeneca PLC
|165,00
|-2,48%
|BP plc (British Petrol)
|5,45
|-0,18%
|Enel S.p.A.
|10,11
|-1,35%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,23
|1,14%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,60
|1,03%
|National Grid plc
|14,43
|-0,45%
|Novartis AG
|135,96
|-1,88%
|Novo Nordisk
|42,99
|-0,84%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,88
|1,09%
|Rheinmetall AG
|1 130,60
|3,31%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|359,49
|-2,79%
|UBS
|45,39
|1,79%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 457,53
|-0,40%
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