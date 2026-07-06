AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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STOXX 50 im Blick 06.07.2026 17:58:47

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus

Der STOXX 50 beendete den Handelstag im Minus.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,48 Prozent tiefer bei 5 453,48 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,147 Prozent leichter bei 5 471,48 Punkten in den Handel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 489,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 435,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 189,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 967,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 4 464,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), RELX (+ 2,53 Prozent auf 23,93 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,10 Prozent auf 88,52 GBP), UBS (+ 1,72 Prozent auf 41,90 CHF) und Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,58 Prozent auf 331,80 CHF), AstraZeneca (-2,46 Prozent auf 141,00 GBP), Novartis (-2,20 Prozent auf 125,10 CHF), Novo Nordisk (-1,77 Prozent auf 321,10 DKK) und Enel (-1,65 Prozent auf 10,10 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 23 606 936 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 629,927 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,75 1,41% Airbus SE
ASML NV 1 617,80 -0,46% ASML NV
AstraZeneca PLC 165,00 -2,48% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 5,45 -0,18% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 10,11 -1,35% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,23 1,14% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,60 1,03% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,43 -0,45% National Grid plc
Novartis AG 135,96 -1,88% Novartis AG
Novo Nordisk 42,99 -0,84% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,88 1,09% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 130,60 3,31% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 359,49 -2,79% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
UBS 45,39 1,79% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 457,53 -0,40%

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