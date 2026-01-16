Siemens Aktie
|STOXX 50-Entwicklung
|
16.01.2026 17:58:57
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
Schlussendlich schloss der STOXX 50 am Freitag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 5 122,08 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 133,58 Zählern und damit 0,075 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 129,72 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 111,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 138,25 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,785 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 820,59 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 777,63 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 452,92 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,33 Prozent zu Buche. Bei 5 146,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Novo Nordisk (+ 6,49 Prozent auf 388,90 DKK), National Grid (+ 1,74 Prozent auf 12,02 GBP), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 217,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 91,84 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,98 Prozent auf 12,86 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-5,39 Prozent auf 161,35 CHF), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 27,05 EUR), Rio Tinto (-1,87 Prozent auf 63,47 GBP), GSK (-1,70 Prozent auf 18,17 GBP) und SAP SE (-1,68 Prozent auf 202,15 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 27 131 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 420,237 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
