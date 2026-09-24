Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50-Performance im Blick
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24.09.2026 17:58:24
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge
Am Donnerstag gab der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,20 Prozent auf 5 341,85 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 5 338,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 367,37 Punkte, das Tagestief hingegen 5 319,93 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,580 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 5 480,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 334,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 591,60 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,76 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,62 Prozent auf 5,72 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,70 Prozent auf 36,41 GBP), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR) und Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF), Rio Tinto (-1,79 Prozent auf 70,70 GBP), Siemens Energy (-1,69 Prozent auf 142,10 EUR) und UniCredit (-1,37 Prozent auf 82,32 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 670 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 580,979 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Mit 6,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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