Index-Performance im Blick 09.12.2025 17:59:03

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Am Dienstagabend hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 808,44 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,052 Prozent höher bei 4 816,12 Punkten, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 799,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 827,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 707,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 563,07 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.12.2024, mit 4 430,67 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,82 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR), Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,24 Prozent auf 540,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,07 Prozent auf 5,65 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-2,55 Prozent auf 16,03 GBP), GSK (-2,06 Prozent auf 17,83 GBP), Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,01 Prozent auf 58,68 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 365 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 368,841 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

05.12.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
26.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,40 -0,86% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 195,04 -2,29% Airbus SE
Allianz 379,80 2,79% Allianz
ASML NV 955,40 -0,54% ASML NV
BNP Paribas S.A. 76,83 0,60% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,10 -1,18% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 18,55 -0,54% Diageo plc
GSK PLC Registered Shs 20,26 -2,08% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,66 1,36% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 540,40 1,31% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 643,00 1,95% Rheinmetall AG
Richemont 180,45 -1,74% Richemont
Siemens AG 233,50 0,00% Siemens AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,40 5 113,45% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 805,48 -0,17%

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

