Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich

Am Dienstagabend hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 808,44 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,052 Prozent höher bei 4 816,12 Punkten, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 799,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 827,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 707,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 563,07 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.12.2024, mit 4 430,67 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,82 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR), Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,24 Prozent auf 540,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,07 Prozent auf 5,65 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-2,55 Prozent auf 16,03 GBP), GSK (-2,06 Prozent auf 17,83 GBP), Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,01 Prozent auf 58,68 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 365 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 368,841 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

