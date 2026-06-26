UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|STOXX-Handel im Fokus
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26.06.2026 09:30:00
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 5 353,24 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,162 Prozent tiefer bei 5 365,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 374,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 365,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 343,58 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 216,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 846,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 419,80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,99 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 386,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 1,85 Prozent auf 47,85 GBP), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 188,85 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Unilever (+ 0,81 Prozent auf 46,17 GBP) und Enel (+ 0,52 Prozent auf 10,08 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), UBS (-1,50 Prozent auf 40,19 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 79,12 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 473,80 EUR) und BP (-1,34 Prozent auf 4,74 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 138 370 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 598,862 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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