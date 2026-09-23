Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter

In Europa ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,04 Prozent leichter bei 5 359,19 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,109 Prozent auf 5 366,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 361,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 341,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 392,63 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 324,23 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 4 599,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), BP (+ 2,03 Prozent auf 5,53 GBP), RELX (+ 1,47 Prozent auf 24,86 GBP), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 118,10 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,40 Prozent auf 82,68 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Allianz (-3,53 Prozent auf 415,00 EUR), UBS (-1,66 Prozent auf 39,66 CHF), Deutsche Telekom (-1,44 Prozent auf 26,72 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 71,66 GBP) und AstraZeneca (-0,69 Prozent auf 125,84 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 294 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 570,958 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at