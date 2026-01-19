AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Index-Performance
|
19.01.2026 09:29:45
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,99 Prozent leichter bei 5 077,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,631 Prozent schwächer bei 5 095,44 Punkten in den Montagshandel, nach 5 127,82 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 095,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 066,41 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 4 883,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 4 741,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 471,05 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,42 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,89 Prozent auf 1 938,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 27,19 EUR), Rio Tinto (+ 0,49 Prozent auf 63,78 GBP), AstraZeneca (+ 0,44 Prozent auf 141,14 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,37 Prozent auf 92,18 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Richemont (-3,19 Prozent auf 156,20 CHF), Siemens (-2,59 Prozent auf 253,50 EUR), Enel (-2,18 Prozent auf 9,19 EUR), Diageo (-2,17 Prozent auf 16,20 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 60,38 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 916 094 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
