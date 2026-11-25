Stoxx Europe 50
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25.11.2026 17:58:31
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 5 202,28 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent höher bei 5 261,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.
Bei 5 198,52 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 299,60 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,057 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 5 320,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 496,59 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 4 742,54 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,94 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,31 Prozent auf 45,56 GBP), Unilever (+ 2,24 Prozent auf 50,67 GBP), Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF), GSK (+ 1,00 Prozent auf 19,20 GBP) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 30,37 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), UniCredit (-3,94 Prozent auf 73,05 EUR), Rolls-Royce (-3,93 Prozent auf 12,51 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,83 Prozent auf 5,50 EUR) und Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 396 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 172,40
|-1,01%
|Barclays plc
|4,83
|0,62%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,20
|-1,17%
|BP plc (British Petrol)
|6,53
|-0,26%
|GSK PLC Registered Shs
|23,07
|0,26%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,64
|-0,28%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,27
|-0,53%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|37,02
|0,93%
|Rolls-Royce Plc
|15,42
|0,48%
|Siemens AG
|250,55
|-0,52%
|Siemens Energy AG
|117,22
|0,38%
|UniCredit S.p.A.
|73,94
|-1,32%
|Unilever PLC
|60,63
|-0,30%
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