Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 5 202,28 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent höher bei 5 261,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.

Bei 5 198,52 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 299,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,057 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 5 320,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 496,59 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 4 742,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,94 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,31 Prozent auf 45,56 GBP), Unilever (+ 2,24 Prozent auf 50,67 GBP), Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF), GSK (+ 1,00 Prozent auf 19,20 GBP) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 30,37 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), UniCredit (-3,94 Prozent auf 73,05 EUR), Rolls-Royce (-3,93 Prozent auf 12,51 GBP), Intesa Sanpaolo (-3,83 Prozent auf 5,50 EUR) und Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 396 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at