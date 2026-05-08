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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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STOXX 50 im Blick 08.05.2026 09:29:15

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,93 Prozent leichter bei 5 066,51 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,264 Prozent auf 5 100,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 113,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 065,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 100,49 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,122 Prozent zurück. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5 099,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 4 444,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 0,26 Prozent auf 77,04 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 81,28 CHF), Novartis (-0,09 Prozent auf 113,20 CHF), RELX (-0,12 Prozent auf 24,59 GBP) und BP (-0,13 Prozent auf 5,37 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-4,97 Prozent auf 369,40 EUR), Rheinmetall (-4,11 Prozent auf 1 286,40 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 148,84 EUR), Rolls-Royce (-1,61 Prozent auf 12,39 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,55 Prozent auf 90,44 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 185 051 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 89,94 2,62% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 370,20 -4,34% Allianz
ASML NV 1 342,20 4,21% ASML NV
BNP Paribas S.A. 92,01 0,00% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,16 -0,73% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,37 1,59% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,87 -0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,10 -3,07% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 124,24 0,55% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,40 -0,42% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 210,20 -10,22% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 89,16 1,50% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 14,13 -0,91% Rolls-Royce Plc
SAP SE 146,78 -1,75% SAP SE

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