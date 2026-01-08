London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursentwicklung 08.01.2026 09:29:11

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus

Der STOXX 50 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 5 021,62 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 011,06 Punkten in den Handel, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 005,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 021,62 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 4 813,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 791,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 387,71 Punkten gehandelt.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Rolls-Royce (+ 2,03 Prozent auf 12,85 GBP), Diageo (+ 1,05 Prozent auf 15,94 GBP), UBS (+ 0,70 Prozent auf 37,62 CHF) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-1,01 Prozent auf 4,14 GBP), GSK (-0,89 Prozent auf 18,85 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,79 Prozent auf 88,20 GBP), Enel (-0,71 Prozent auf 9,32 EUR) und UniCredit (-0,62 Prozent auf 70,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 990 989 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 411,245 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten