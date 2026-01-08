London Stock Exchange Aktie
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 5 021,62 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 011,06 Punkten in den Handel, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 005,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 021,62 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 4 813,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 791,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 387,71 Punkten gehandelt.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Rolls-Royce (+ 2,03 Prozent auf 12,85 GBP), Diageo (+ 1,05 Prozent auf 15,94 GBP), UBS (+ 0,70 Prozent auf 37,62 CHF) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-1,01 Prozent auf 4,14 GBP), GSK (-0,89 Prozent auf 18,85 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,79 Prozent auf 88,20 GBP), Enel (-0,71 Prozent auf 9,32 EUR) und UniCredit (-0,62 Prozent auf 70,00 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 990 989 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 411,245 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
