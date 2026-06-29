Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,06 Prozent auf 5 339,22 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,040 Prozent fester bei 5 344,47 Punkten in den Handel, nach 5 342,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 347,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 339,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 4 472,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 386,16 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 961,00 EUR), SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 136,94 EUR), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 83,76 CHF), UniCredit (+ 0,48 Prozent auf 77,00 EUR) und RELX (+ 0,47 Prozent auf 23,74 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,64 Prozent auf 46,73 GBP), Unilever (-0,98 Prozent auf 45,55 GBP), Airbus SE (-0,69 Prozent auf 190,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR) und Novartis (-0,41 Prozent auf 125,76 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 110 905 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 608,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at