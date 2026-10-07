MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Index-Performance
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07.10.2026 12:26:48
Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,91 Prozent leichter bei 25 129,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 353,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 112,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26 005,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 25 463,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 382,00 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,29 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,70 Prozent auf 22,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 69,84 EUR), Scout24 (+ 1,18 Prozent auf 68,35 EUR), Beiersdorf (+ 1,05 Prozent auf 77,24 EUR) und Henkel vz (+ 0,87 Prozent auf 73,96 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5,43 Prozent auf 61,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,21 Prozent auf 39,40 EUR), Deutsche Bank (-2,99 Prozent auf 30,47 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 357,30 EUR) und BMW (-2,12 Prozent auf 53,48 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 744 289 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,573 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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