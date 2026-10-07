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Index-Performance 07.10.2026 12:26:48

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,91 Prozent leichter bei 25 129,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 353,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 112,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26 005,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 25 463,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 382,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,29 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,70 Prozent auf 22,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 69,84 EUR), Scout24 (+ 1,18 Prozent auf 68,35 EUR), Beiersdorf (+ 1,05 Prozent auf 77,24 EUR) und Henkel vz (+ 0,87 Prozent auf 73,96 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5,43 Prozent auf 61,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,21 Prozent auf 39,40 EUR), Deutsche Bank (-2,99 Prozent auf 30,47 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 357,30 EUR) und BMW (-2,12 Prozent auf 53,48 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 744 289 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BMW AG 53,76 -1,32% BMW AG
Deutsche Bank AG 29,90 -4,26% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 73,90 0,98% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 60,64 -5,31% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -1,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 357,50 -1,92% MTU Aero Engines AG
SAP SE 188,18 0,56% SAP SE
Scout24 69,05 2,14% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,36 2,60% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,86 2,37% Zalando

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