Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag

Kaum verändert zeigt sich der SDAX derzeit.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 16 871,96 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 84,144 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,021 Prozent fester bei 16 882,62 Punkten in den Handel, nach 16 879,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 921,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 844,87 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 15 779,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 595,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 079,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,49 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 6,08 Prozent auf 200,50 EUR), HORNBACH (+ 3,05 Prozent auf 84,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,64 Prozent auf 89,30 EUR), Vossloh (+ 2,40 Prozent auf 76,80 EUR) und SMA Solar (+ 2,26 Prozent auf 35,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-7,82 Prozent auf 5,07 EUR), Stabilus SE (-4,21 Prozent auf 18,20 EUR), STO SE (-2,89 Prozent auf 121,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,47 Prozent auf 4,65 EUR) und STRATEC SE (-2,42 Prozent auf 22,15 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 746 126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 7,209 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

