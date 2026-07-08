Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,60 Prozent leichter bei 25 057,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,155 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,747 Prozent leichter bei 25 274,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 465,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 280,16 Punkte, das Tagestief hingegen 24 830,17 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24 616,22 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 080,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, betrug der DAX-Kurs 24 206,91 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell EON SE (+ 1,26 Prozent auf 19,30 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 56,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,32 Prozent auf 250,20 EUR) und RWE (-0,14 Prozent auf 56,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Heidelberg Materials (-4,10 Prozent auf 167,05 EUR), Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR) und Zalando (-3,78 Prozent auf 26,21 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 904 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,654 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at