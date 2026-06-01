Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Mit dem DAX ging es zum Handelsschluss abwärts.

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,44 Prozent tiefer bei 24 994,13 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,075 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,085 Prozent leichter bei 25 083,24 Punkten, nach 25 104,70 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 901,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 301,73 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 292,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der DAX-Kurs 25 284,26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 23 997,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 74,45 EUR), Brenntag SE (+ 1,34) Prozent auf 57,30 EUR), RWE (+ 1,25 Prozent auf 55,24 EUR) und Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1 207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), MTU Aero Engines (-3,67 Prozent auf 301,80 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR) und QIAGEN (-2,62 Prozent auf 30,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 447 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,659 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at