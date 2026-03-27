Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Am Freitag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 1,32 Prozent auf 22 315,24 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,961 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 22 612,93 Punkte an der Kurstafel, nach 22 612,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 22 631,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 215,86 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 340,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der DAX auf 22 678,74 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,06 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,68 Prozent auf 52,10 EUR), Symrise (+ 1,51 Prozent auf 72,38 EUR), Hannover Rück (+ 0,55 Prozent auf 257,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 238,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 523,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-4,10 Prozent auf 296,90 EUR), Rheinmetall (-3,93 Prozent auf 1 379,50 EUR), Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 144,40 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 37,43 EUR) und QIAGEN (-3,19 Prozent auf 33,95 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 430 226 Aktien gehandelt. Mit 168,875 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Mit 7,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at