Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung im Minus

Letztendlich gab der DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 25 415,06 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,273 Prozent auf 25 498,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 568,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 548,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 325,52 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 26 440,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 635,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 698,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,57 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,08 Prozent auf 186,26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,91 Prozent auf 39,56 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 49,33 EUR), Deutsche Börse (+ 2,06 Prozent auf 282,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,99 Prozent auf 38,99 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-9,37 Prozent auf 377,20 EUR), Siemens Energy (-8,04 Prozent auf 132,66 EUR), Infineon (-7,72 Prozent auf 54,04 EUR), MTU Aero Engines (-4,51 Prozent auf 328,20 EUR) und RWE (-4,08 Prozent auf 57,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 859 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at