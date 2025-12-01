Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance im Blick 01.12.2025 17:59:05

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der DAX fiel am Abend.

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 1,00 Prozent schwächer bei 23 597,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,055 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,443 Prozent tiefer bei 23 731,29 Punkten in den Handel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 433,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX auf 23 958,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der DAX bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 626,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,92 Prozent auf 342,00 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR) und Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 013 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,88 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 161,30 0,78% adidas
Airbus SE 194,04 0,02% Airbus SE
BASF 44,65 -0,40% BASF
BMW AG 89,34 1,62% BMW AG
Deutsche Börse AG 224,90 -3,48% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,70 -0,22% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,38 1,25% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 35,43 -2,50% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,93 1,60% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 341,70 -2,93% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,24 0,65% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 209,35 0,50% SAP SE
Siemens Energy AG 113,05 -1,82% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,48 1,41% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 23,57 1,55% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 589,44 -1,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen