Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|DAX-Performance im Blick
|
01.12.2025 17:59:05
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten
Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 1,00 Prozent schwächer bei 23 597,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,055 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,443 Prozent tiefer bei 23 731,29 Punkten in den Handel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 433,48 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX auf 23 958,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der DAX bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 626,45 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,92 Prozent auf 342,00 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR) und Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 013 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,88 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent bei der BASF-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|161,30
|0,78%
|Airbus SE
|194,04
|0,02%
|BASF
|44,65
|-0,40%
|BMW AG
|89,34
|1,62%
|Deutsche Börse AG
|224,90
|-3,48%
|Deutsche Telekom AG
|27,70
|-0,22%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,38
|1,25%
|Infineon AG
|35,43
|-2,50%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,93
|1,60%
|MTU Aero Engines AG
|341,70
|-2,93%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,24
|0,65%
|SAP SE
|209,35
|0,50%
|Siemens Energy AG
|113,05
|-1,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,48
|1,41%
|Zalando
|23,57
|1,55%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 589,44
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.