Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 1,00 Prozent schwächer bei 23 597,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,055 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,443 Prozent tiefer bei 23 731,29 Punkten in den Handel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 433,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX auf 23 958,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der DAX bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 626,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,92 Prozent auf 342,00 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR) und Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 013 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,88 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent bei der BASF-Aktie an.

