Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,42 Prozent tiefer bei 25 314,87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,180 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 429,75 Zählern und damit 0,036 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 420,66 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 25 461,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 268,27 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,263 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 186,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 236,94 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 20 271,33 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 7,00 Prozent auf 41,67 EUR), Brenntag SE (+ 2,89 Prozent auf 51,94 EUR), BASF (+ 2,78 Prozent auf 45,82 EUR), BMW (+ 2,71 Prozent auf 90,86 EUR) und RWE (+ 2,30 Prozent auf 49,36 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,02 Prozent auf 36,97 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Zalando (-3,30 Prozent auf 25,51 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 126,15 EUR) und Infineon (-2,67 Prozent auf 41,40 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 812 401 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at