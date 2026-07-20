Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 24 779,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,078 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,249 Prozent auf 24 769,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 830,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 801,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 751,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24 985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wurde der DAX auf 24 417,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 289,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,979 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell RWE (+ 1,86 Prozent auf 57,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,53 Prozent auf 42,37 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 73,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-1,81 Prozent auf 335,50 EUR), Commerzbank (-1,17 Prozent auf 36,42 EUR), Continental (-1,11 Prozent auf 71,48 EUR), Heidelberg Materials (-1,09 Prozent auf 172,05 EUR) und Vonovia SE (-1,04 Prozent auf 20,87 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 215 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 201,657 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,89 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,64 Prozent.

Redaktion finanzen.at