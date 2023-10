Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,55 Prozent auf 15 186,66 Punkte an der DAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,579 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,162 Prozent auf 15 400,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 425,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 178,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 409,89 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,286 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 15 654,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, lag der DAX bei 16 141,03 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 12 355,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,11 Prozent auf 10,98 EUR), Symrise (+ 0,54 Prozent auf 93,00 EUR), Porsche (+ 0,22 Prozent auf 90,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,22 Prozent auf 73,78 EUR) und Rheinmetall (+ 0,19 Prozent auf 269,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-13,28 Prozent auf 278,80 EUR), Siemens Energy (-3,42 Prozent auf 11,59 EUR), Merck (-3,09 Prozent auf 150,45 EUR), QIAGEN (-3,06 Prozent auf 36,45 EUR) und Infineon (-2,87 Prozent auf 32,11 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 308 097 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 146,025 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

