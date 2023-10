Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich verlor der DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent auf 14 731,05 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,518 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,32 Prozent leichter bei 14 696,22 Punkten, nach 14 892,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14 655,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 795,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,621 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 255,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, notierte der DAX bei 16 131,46 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.10.2022, einen Stand von 13 195,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,12 Prozent auf 29,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,61 Prozent auf 271,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,48 Prozent auf 20,52 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 41,19 EUR) und Symrise (+ 1,17 Prozent auf 95,22 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-35,49 Prozent auf 6,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,77 Prozent auf 57,84 EUR), Siemens (-4,54 Prozent auf 121,20 EUR), Siemens Healthineers (-3,60 Prozent auf 46,11 EUR) und Porsche (-3,47 Prozent auf 83,52 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 39 849 532 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 147,101 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,78 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at