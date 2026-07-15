Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt nach

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent auf 24 972,08 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,099 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,704 Prozent auf 24 970,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 147,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 034,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 839,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,033 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 894,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der DAX bei 24 066,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der DAX auf 24 060,29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 2,24 Prozent auf 474,40 EUR), Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 41,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,80 Prozent auf 169,80 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 43,06 EUR) und Merck (+ 0,29 Prozent auf 139,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), BASF (-2,20 Prozent auf 48,34 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,19 Prozent auf 41,47 EUR), Bayer (-1,91 Prozent auf 48,18 EUR) und Rheinmetall (-1,91 Prozent auf 961,20 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 213 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,412 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at