Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,12 Prozent tiefer bei 24 823,05 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,113 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,875 Prozent leichter bei 24 884,62 Punkten, nach 25 104,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 997,26 Punkte, das Tagestief hingegen 24 792,79 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,70 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 007,63 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 24 897,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 597,13 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,16 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,25 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 22,81 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR) und Beiersdorf (+ 0,47 Prozent auf 77,56 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,50 Prozent auf 66,60 EUR), Fresenius SE (-3,92 Prozent auf 41,59 EUR), Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Vonovia SE (-3,25 Prozent auf 16,21 EUR) und Merck (-3,18 Prozent auf 135,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 329 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217,682 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at