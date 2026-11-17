Am Dienstag sinkt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,16 Prozent auf 26 288,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,794 Prozent auf 26 387,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 598,64 Punkten am Vortag.

Bei 26 440,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 258,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 338,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 590,52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,13 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 1,18 Prozent auf 28,36 EUR), Siemens (+ 0,42 Prozent auf 273,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,41 Prozent auf 27,11 EUR), Henkel vz (+ 0,14 Prozent auf 87,88 EUR) und Merck (+ 0,03 Prozent auf 149,75 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Bank (-4,41 Prozent auf 31,47 EUR), SAP SE (-4,29 Prozent auf 204,25 EUR), Scout24 (-2,04 Prozent auf 89,00 EUR), RWE (-1,92 Prozent auf 58,12 EUR) und GEA (-1,77 Prozent auf 69,25 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 488 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at