Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|DAX im Fokus
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24.09.2026 15:58:35
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus
Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 25 378,67 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,125 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,581 Prozent auf 25 263,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 410,63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 424,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 164,20 Punkten erreichte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,442 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 106,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 740,36 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 23 666,81 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,42 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3,32 Prozent auf 78,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 258,00 EUR), Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 368,90 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), Scout24 (-1,69 Prozent auf 69,60 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR) und RWE (-1,56 Prozent auf 59,14 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 152 836 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 210,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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