Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Um 09:11 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 1,64 Prozent auf 25 893,88 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,195 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,54 Prozent schwächer bei 25 919,48 Punkten, nach 26 325,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 926,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 868,83 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,353 Prozent zu. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 25 449,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der DAX 26 140,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der DAX bei 23 734,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,52 Prozent nach oben. Bei 26 692,90 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,29 EUR), Vonovia SE (-0,32 Prozent auf 16,95 EUR), HOCHTIEF (-0,40 Prozent auf 345,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,47 Prozent auf 42,12 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 38,49 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Daimler Truck (-6,42 Prozent auf 39,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Zalando (-3,69 Prozent auf 27,43 EUR), Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR) und BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 408 158 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,943 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at