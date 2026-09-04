Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Das macht der DAX am Freitagmorgen.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 26 001,06 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,153 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,067 Prozent schwächer bei 25 985,86 Punkten, nach 26 003,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 019,03 Punkte, das Tagestief hingegen 25 958,70 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,75 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 26 202,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24 944,95 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 770,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,63 Prozent auf 80,66 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,21 Prozent auf 39,28 EUR), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 187,24 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 37,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 164,95 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,25 Prozent auf 52,84 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 45,16 EUR), Brenntag SE (-0,95 Prozent auf 60,60 EUR), Commerzbank (-0,84 Prozent auf 41,25 EUR) und Hannover Rück (-0,84 Prozent auf 261,20 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 563 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,418 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at