Um 09:11 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 1,31 Prozent auf 25 131,08 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,130 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,09 Prozent auf 25 187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 463,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 194,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 103,91 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 6,13 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der DAX noch bei 25 304,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der DAX mit 25 983,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der DAX 23 278,85 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent aufwärts. 27 001,67 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,42 Prozent auf 37,24 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 292,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR) und Vonovia SE (+ 1,10 Prozent auf 16,99 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5,30 Prozent auf 83,15 EUR), Infineon (-4,76 Prozent auf 47,00 EUR), Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), HOCHTIEF (-3,88 Prozent auf 341,80 EUR) und Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 749 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at