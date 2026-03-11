Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwoch notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,29 Prozent leichter bei 23 659,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 23 725,21 Punkte an der Kurstafel, nach 23 968,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23 533,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 824,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 856,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der DAX mit 24 294,61 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 328,77 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,59 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 3,00 Prozent auf 46,69 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 91,98 EUR), BASF (+ 1,81 Prozent auf 46,68 EUR), Daimler Truck (+ 1,78 Prozent auf 42,24 EUR) und BMW (+ 1,19 Prozent auf 81,36 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), Henkel vz (-4,05 Prozent auf 70,12 EUR), Vonovia SE (-3,19 Prozent auf 24,91 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR) und Heidelberg Materials (-2,51 Prozent auf 170,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 887 737 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

