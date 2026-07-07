Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag sank der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,27 Prozent auf 25 489,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,184 Prozent auf 25 770,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 817,89 Punkten am Vortag.

Bei 25 811,97 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 475,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 759,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der DAX einen Wert von 22 921,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 073,67 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 3,38 Prozent auf 78,20 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,67 Prozent auf 42,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 249,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), HOCHTIEF (-5,11 Prozent auf 472,00 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 150 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at