Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|DAX-Kursentwicklung
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19.10.2026 17:58:58
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer
Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent leichter bei 25 303,68 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,131 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 540,77 Zählern und damit 0,319 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 622,61 Punkte).
Der DAX verzeichnete bei 25 198,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 540,88 Einheiten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der DAX bei 25 304,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 830,99 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,11 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,61 Prozent auf 25,91 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 100,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,16 Prozent auf 69,48 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,25 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,38 Prozent auf 374,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen RWE (-3,15 Prozent auf 57,18 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR) und Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 022 106 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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