Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index im Blick
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09.04.2026 12:26:56
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab
Am Donnerstag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,21 Prozent auf 23 790,36 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,955 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent leichter bei 23 981,22 Punkten in den Handel, nach 24 080,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 747,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 989,01 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 2,63 Prozent zu. Der DAX wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 23 409,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25 261,64 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der DAX noch bei 19 670,88 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 1,88 Prozent auf 53,19 EUR), Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 257,30 EUR), Brenntag SE (+ 1,18 Prozent auf 58,22 EUR), Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 274,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 554,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 536,00 EUR), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 171,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,35 Prozent auf 53,11 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,29 Prozent auf 88,58 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 412 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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