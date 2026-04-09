Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 09.04.2026 12:26:56

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab

Der DAX erleidet heute Verluste.

Am Donnerstag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,21 Prozent auf 23 790,36 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,955 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent leichter bei 23 981,22 Punkten in den Handel, nach 24 080,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 747,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 989,01 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 2,63 Prozent zu. Der DAX wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 23 409,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25 261,64 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der DAX noch bei 19 670,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 1,88 Prozent auf 53,19 EUR), Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 257,30 EUR), Brenntag SE (+ 1,18 Prozent auf 58,22 EUR), Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 274,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 554,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 536,00 EUR), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 171,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,35 Prozent auf 53,11 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,29 Prozent auf 88,58 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 412 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
07.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
09.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 138,10 0,84% adidas
Airbus SE 170,60 -0,33% Airbus SE
BASF 53,51 0,51% BASF
Brenntag SE 59,08 -0,30% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 253,90 -0,35% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 31,24 0,16% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 276,00 0,00% Hannover Rück
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,36 -0,37% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 558,20 0,58% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,27 -0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 545,00 -0,04% Rheinmetall AG
SAP SE 140,08 -0,50% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,76 0,02% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 806,99 -1,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen