WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

DAX-Performance 09.03.2026

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus

Der DAX zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent schwächer bei 23 394,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,51 Prozent auf 22 998,94 Punkte an der Kurstafel, nach 23 591,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 22 927,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 470,80 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 25 014,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, notierte der DAX bei 24 162,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 008,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,67 Prozent abwärts. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 927,55 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,30 Prozent auf 37,59 EUR), GEA (+ 2,05 Prozent auf 62,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 53,30 EUR) und Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 47,14 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), Continental (-4,22 Prozent auf 60,84 EUR), Beiersdorf (-3,71 Prozent auf 80,98 EUR), Vonovia SE (-3,22 Prozent auf 24,97 EUR) und Porsche Automobil (-3,13 Prozent auf 32,47 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 692 334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
