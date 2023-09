Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,17 Prozent leichter bei 15 597,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,563 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,828 Prozent schwächer bei 15 650,98 Punkten, nach 15 781,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 15 696,66 Punkte, das Tagestief hingegen 15 548,69 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2023, den Stand von 15 603,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wurde der DAX mit 16 023,13 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, stand der DAX bei 12 767,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 10,86 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 1,32 Prozent auf 214,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 378,60 EUR), Beiersdorf (+ 0,20 Prozent auf 127,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,05 Prozent auf 39,61 EUR) und Merck (+ 0,03 Prozent auf 160,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-5,40 Prozent auf 43,22 EUR), Zalando (-4,35 Prozent auf 23,08 EUR), Sartorius vz (-3,57 Prozent auf 321,10 EUR), Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 12,20 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,90 Prozent auf 125,94 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 880 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 147,172 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

