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Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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DAX-Performance 26.06.2026 12:26:47

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Der DAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,17 Prozent tiefer bei 24 702,15 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,070 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,585 Prozent tiefer bei 24 848,51 Punkten, nach 24 994,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 24 676,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 869,63 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,33 Prozent nach unten. Der DAX wies vor einem Monat, am 26.05.2026, einen Stand von 25 184,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der DAX bei 22 612,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der DAX noch bei 23 649,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,663 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,91 Prozent auf 73,28 EUR), Beiersdorf (+ 0,65 Prozent auf 74,42 EUR), Allianz (+ 0,37 Prozent auf 408,60 EUR), Vonovia SE (+ 0,19 Prozent auf 21,45 EUR) und EON SE (+ 0,17 Prozent auf 18,03 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-5,45 Prozent auf 25,15 EUR), Infineon (-4,22 Prozent auf 78,55 EUR), Siemens Energy (-3,81 Prozent auf 157,24 EUR), Scout24 (-3,42 Prozent auf 69,20 EUR) und Merck (-2,55 Prozent auf 143,25 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 089 180 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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