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Index-Performance 03.06.2026 17:59:23

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der DAX notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 1,24 Prozent auf 24 811,63 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,065 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,843 Prozent auf 24 912,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 124,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24 761,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 973,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, stand der DAX bei 24 292,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bewegte sich der DAX bei 23 790,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der DAX bei 24 091,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Merck (+ 2,10 Prozent auf 133,50 EUR), Bayer (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), EON SE (+ 1,74 Prozent auf 18,11 EUR) und Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 160,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-5,34 Prozent auf 71,80 EUR), SAP SE (-4,25 Prozent auf 155,94 EUR), Deutsche Bank (-3,65 Prozent auf 26,93 EUR), Heidelberg Materials (-3,44 Prozent auf 177,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,32 Prozent auf 49,96 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 208 247 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 207,831 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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