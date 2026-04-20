Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

XETRA-Handel im Blick 20.04.2026 09:29:16

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der DAX bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,20 Prozent schwächer bei 24 404,91 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,28 Prozent schwächer bei 24 385,04 Punkten in den Handel, nach 24 702,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 379,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 413,54 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 22 380,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der DAX auf 24 703,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der DAX mit 21 205,86 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,548 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell RWE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), Commerzbank (+ 0,89 Prozent auf 36,38 EUR), EON SE (+ 0,88 Prozent auf 18,97 EUR), Deutsche Börse (+ 0,38 Prozent auf 262,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,63 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 167,32 EUR), Deutsche Bank (-2,44 Prozent auf 28,21 EUR), SAP SE (-2,39 Prozent auf 152,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,05 Prozent auf 339,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 90,82 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 499 013 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 188,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

08:54 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:51 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
15.04.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
