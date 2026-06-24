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Kursentwicklung 24.06.2026 17:58:55

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus

Am Abend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,71 Prozent leichter bei 24 716,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent leichter bei 24 790,70 Punkten in den Handel, nach 24 893,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 593,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 800,66 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,28 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der DAX bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 636,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der DAX bei 23 641,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,721 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 5,95 Prozent auf 357,90 EUR), QIAGEN (+ 4,28 Prozent auf 34,01 EUR), Beiersdorf (+ 3,79 Prozent auf 73,96 EUR), Merck (+ 3,78 Prozent auf 140,10 EUR) und Zalando (+ 3,41 Prozent auf 26,37 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), Deutsche Bank (-2,58 Prozent auf 30,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,44 Prozent auf 76,02 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 54,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 44,41 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 940 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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